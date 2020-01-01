Доставка и оплата
В связи с принятыми в стране карантинными мерами возможны временные задержки изготовления товара по некоторым фабрикам.
Внимание!
- Заказывая доставку товара курьерской службой (Meest Express) – при получении обязательно проверяйте наличие всего товара согласно Вашего заказа, а так же его внешний вид (целостность заводской упаковки, фасадов и стеклянных элементов (зеркала) на: сколы, трещины, царапины...) Все заказы проверяются нашими сотрудниками, и сотрудниками «Meest Express», при отправке. Также все посылки страхуются, и перевозчик несёт полную ответственность за доставку посылки к Вам неповрежденной. В случае повреждения товара, или неполной комплектации - необходимо составить акт (претензию) в присутствии сотрудника компании перевозчика. Обязательно сообщите нам о случившемся по любому номеру из раздела контакты. Если дефекты или неполная комплектация, были замечены позже, перевозчик в компенсации может отказать
- Заказывая доставку товара нашим транспортом или «самовывоз» – при получении обязательно проверяйте наличие всего товара согласно бланка заказа, а так же его внешний вид (целостность заводской упаковки, фасадов и стеклянных элементов (зеркала) на: сколы, трещины, царапины...) В случае повреждения товара, или неполной комплектации - необходимо обязательно сообщить курьеру и связаться с нами по любому номеру из раздела контакты
ВАЖНО: при заказе учитывайте размер своих и межэтажных дверных проёмов, а также габариты желаемой модели мебели
Пожалуйста, сохраните всю упаковку и документы, предоставленные нашей компанией
- Наложенный платеж - в отделении Meest Express (за минусом предоплаты)
- Кредит/рассрочку – мы сотрудничаем с надежными банками
- Наличными - курьеру при получении
- Безналичный расчет – в любом Банке Украины согласно номера счета (доставка товара возможна после поступления 100% оплаты, на расчетный счет)
Есть определённые случаи, когда необходима предоплата:
- Мягкая мебель — обязательная предоплата 20% от полной стоимости (диваны, матрасы, кровати, мягкие уголки)
- Meest Express - по всем заказам, которые отправляются данным перевозчиком
- Кухни – обязательная предоплата 500 грн
- Шкафы купе - при заказе с опциями: зеркало бронза, зеркало с рисунком (художественное матирование), зеркало с рисунком бронза (художественное матирование), дверь с полноцветным рисунком (фотопечать), цветной фасад (глянец), ДСП комби/худ.мат, ДСП комби/фотополимер
- Акционная доставка - по всем заказам, которые отправляются нашей службой доставки в Одессу, Кучурган, Николаев, Первомайск, Южноукраинск, Херсон, Вознесенск, Чернигов, Черкассы, Ржищев, Каменское, Житомир, Новоград-Волынский, Ровно, Луцк, Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница, Кременчуг, Канев, Днепр и другие населённые пункты этих регионов – 250 грн
- Самовывоз – обязательная 100% предоплата, на счет ООО «Зручно Купувати», при самовывозе с магазина в городе Киев, ул. Васильковская 1
*Также предоплата необходима, если это указано в описании товара.
Рады Вам сообщить, что мы сотрудничаем с ведущими украинскими банками. Предварительно, ознакомится с информацией относительно кредитования можно в разделе “Кредит”.
Мы заботимся о наших покупателях, экономя Ваше время - самостоятельно отправим заявку в Банк
*Обратите внимание, рассрочка оформляется только на мебель. Услуги (доставка, занос, сборка и т.д.) – не кредитуются.
Адресная доставка осуществляется нашим транспортом в заранее согласованный с покупателем день с 09:00 до 18:00. Занос на этаж, при условии, что всё помещается в лифт (рабочий) — бесплатно. Подъём мебели вручную необходимо заказать заблаговременно, у менеджера при оформлении заказа, который оплачивается отдельно согласно тарифов, при получении товара.
Покупатель обязуется обеспечить свободный подъезд к парадному входу. Обратите внимание, что если такой возможности нет, то 25 м считается как подъем мебели на один этаж.
ВАЖНО: при заказе учитывайте размер своих и межэтажных дверных проёмов и габариты желаемой модели мебели
Актуальная стоимость доставки указана на странице товара.
По готовности заказа, мы свяжемся с Вами и сообщим приблизительное время доставки. К сожалению, не можем предвидеть абсолютно все нюансы и если машина опаздывает, больше одного часа, менеджеры свяжутся с Вами и сориентирую, когда будет курьер!* Если машина с Вашим заказом уже в дороге и Вы решили перенести дату доставки, то она оплачивается повторно.
*Компенсация за опоздание службы доставки не предоставляется.
У покупателей нашего магазина есть отличная возможность получить желаемую мебель в Одесса, Николаев, Умань, Жашков, Первомайск, Южноукраинск, Херсон, Чернигов, Канев, Кременчуг, Днепр, Черкассы, Ржищев, Каменское, Львов, Винница, Луцк, Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Житомир, Новоград-Волынский, Вознесенск, Полтава, Миргород, Дубно, Лубны, Пирятин, Яготин, Березань, Червоноград, Каменец-Подольский, Черновцы, Коломыя, Ивано-Франковск, Калуш, Мукачево, Ужгород, Дрогобыч, Трускавец, Самбор, Красноград, Малин, Владимир-Волынский, Сарны, Коростень, Ковель, Нововолынск, Затока, Белгород-Днестровский, Сарата, Татарбунары, Болград, Измаил, Килия, Новая Каховка, Каховка, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий, Новоархангельск, Александрия, Пятихатки, Знаменка, Смела, Александровка, Мироновка, Корсунь-Шевченковский, Прилуки, Сумы, Харьков, Ромны, Ахтырка, Стрый и пригороде данных городов, несрочной адресной доставкой осуществляемой нашим транспортом.
Покупатель обязуется обеспечить свободный подъезд к парадному входу. Обратите внимание, что если такой возможности нет, то 25 м считается как подъем мебели на один этаж.
ВАЖНО: при заказе учитывайте размер своих и межэтажных дверных проёмов и габариты желаемой модели мебели
Актуальная стоимость доставки указана на странице товара и оплачивается при оформлении заказа.
По готовности заказа, мы свяжемся с Вами и сообщим приблизительное время доставки. К сожалению, не можем предвидеть абсолютно все нюансы и если машина опаздывает, больше одного часа, менеджеры свяжутся с Вами и сориентирую, когда будет курьер!* Если машина с Вашим заказом уже в дороге и Вы решили перенести дату доставки, то она оплачивается повторно.
*Компенсация за опоздание службы доставки не предоставляется.
**Осуществляя акционную доставку в отдаленные регионы Украины нашим транспортом, мы оставляем за собой право устанавливать и корректировать дату и временной интервал, в который покупатель обязан принять заказ. Если Вы не имеете возможности принять товар в указанный срок, можете воспользоваться услугами перевозчика Meest Express, в соответствии с его тарифов.
С помощью доставки «Meest Express», Вы можете получить товар в отделение, в любом городе Украины. Адресная доставка курьером Meest Express, осуществляется до подъезда/ворот получателя.
По факту отправки заказа, Вы будете уведомлены SMS-сообщением с указанием номера ТТН (можете легко отследить статус посылки)
*По всем заказам, которые отправляются данным перевозчиком, необходима предоплата.ВНИМАНИЕ!!!
При получении обязательно проверяйте наличие всего товара в заказе, а так же его внешний вид. Все заказы проверяются нашими сотрудниками, и сотрудниками Meest Express, также все посылки страхуются, и перевозчик несёт полную ответственность за доставку посылки к Вам неповрежденной.
В случае повреждения товара, или неполной комплектации заказа - необходимо составить акт (претензию) в присутствии сотрудника компании перевозчика. Обязательно сообщите нам о случившемся по любому номеру из раздела контакты
Занос на этаж, при условии, что всё помещается в лифт (рабочий)* — бесплатно. Подъём мебели вручную необходимо заказать заблаговременно, у менеджера при оформлении заказа, который оплачивается отдельно, согласно тарифов, при получении товара.
ВАЖНО: при заказе учитывайте размер своих и межэтажных дверных проёмов и габариты желаемой модели мебели
*Если в день доставки у Вас не работает лифт, подъем осуществляется за дополнительную плату, либо покупателем самостоятельно. Доставка рассчитана по минутам, автомобиль не имеет возможности ждать. И если Вами было принято решение перенести на другое время, доставка оплачивается повторно. Мы не несем ответственности за данный форс-мажор
- Забрать большинство товаров* Вы можете самостоятельно с центрального склада TABURETKA.UA по адресу: г. Белая Церковь, ул. Сквирское Шоссе 29
- Самовывоз в Киеве возможен только корпусной мебели*, при 100% предоплате, на счет ООО «Зручно Купувати», с нашего магазина по адресу: г. Киев, ул.Васильковская 1
* диваны, мягкие уголки и матрасы можно забрать только с нашего центрального склада
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ выносить заказ, с нашего магазина по адресу: г. Киев, ул.Васильковская 1, нужно самостоятельно, грузчиков в магазине нет!