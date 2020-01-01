Доставка и оплата

Адресная доставка осуществляется нашим транспортом в заранее согласованный с покупателем день с 09:00 до 18:00. Занос на этаж, при условии, что всё помещается в лифт (рабочий) — бесплатно. Подъём мебели вручную необходимо заказать заблаговременно, у менеджера при оформлении заказа, который оплачивается отдельно согласно тарифов, при получении товара.

Покупатель обязуется обеспечить свободный подъезд к парадному входу. Обратите внимание, что если такой возможности нет, то 25 м считается как подъем мебели на один этаж.

ВАЖНО: при заказе учитывайте размер своих и межэтажных дверных проёмов и габариты желаемой модели мебели

Актуальная стоимость доставки указана на странице товара.

По готовности заказа, мы свяжемся с Вами и сообщим приблизительное время доставки. К сожалению, не можем предвидеть абсолютно все нюансы и если машина опаздывает, больше одного часа, менеджеры свяжутся с Вами и сориентирую, когда будет курьер!* Если машина с Вашим заказом уже в дороге и Вы решили перенести дату доставки, то она оплачивается повторно.

*Компенсация за опоздание службы доставки не предоставляется.